Portogallo: ambasciata Lisbona e Cotec promuovono cooperazione bilaterale su tecnologie digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opportunità nel settore delle tecnologie digitali applicate al processo di decarbonizzazione e di transizione energetica sono state l'oggetto del webinar, seguito online da oltre cento aziende, organizzato dall'ambasciata d'Italia a Lisbona e da Cotec Portugal (associazione imprenditoriale per l'innovazione), con la collaborazione della Camera di commercio italiana per il Portogallo e dell'Agenzia per il commercio estero (Ice). Nei due interventi introduttivi, dell'ambasciatore Carlo Formosa e del direttore generale di Cotec, Jorge Portugal, è stata analizzata la portata reale e complessiva dell'impegno adottato in ambito Onu e Unione europea di ridurre le emissioni di CO2, nella prospettiva delle scadenze 2030 e 2050. Se gli obiettivi di sviluppo sostenibile tracciati dalle Nazioni Unite non possono prescindere da tecnologia e innovazione – è stato sottolineato – è prioritario rafforzare la cooperazione tra le aziende e la condivisione di conoscenze per ridurre i costi e aumentare la competitività. Il webinar ha interpretato tale esigenza di stimolo alla cooperazione bilaterale in funzione anche della possibilità di accesso alle risorse rese disponibili dai Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) e dai fondi stanziati dall'Ue per la ricerca e lo sviluppo. Sono state così approfondite in una sessione dedicata le possibilità di partecipazione al programma Horizon Europe, illustrandone le caratteristiche e la portata complessiva. Nella successiva sessione hanno dialogato i responsabili di due aziende di riferimento nel campo dell'energia, l'italiana Enersem e la principale azienda portoghese nel settore, Galp. I partecipanti alla successiva tavola rotonda hanno potuto così presentare diversi progetti volti a sviluppare soluzioni innovative e capaci al contempo di mitigare gli impatti ambientali. (Spm)