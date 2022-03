Ucraina: P. De Luca (Pd), barbaro attacco a ospedale Mariupol, ora cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Siamo sconcertati e condanniamo il barbaro attacco russo all'ospedale pediatrico di Mariupol. Colpire i bambini inermi e le loro madri è un atto disumano, crudele e inaccettabile. Chiediamo con forza che l'Europa sia attore principale di un processo diplomatico che ottenga un immediato cessate il fuoco e supporti la via negoziale per una soluzione di pace in Ucraina". Lo afferma in una nota Piero De Luca, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera. (Com)