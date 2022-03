Ucraina: Casa Bianca, Pentagono in contatto con la Nato su proposta Polonia di inviare jet da combattimento MiG-29

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, il presidente congiunto dei capi di Stato maggiore, Mark Milley, e altri alti funzionari della Difesa Usa si stanno consultando con Kiev e con i Paesi della Nato sulla proposta della Polonia di inviare jet da combattimento MiG-29 in Ucraina. Lo ha dichiarato oggi la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Il segretario Austin, il presidente Milley e i membri del nostro dipartimento della Difesa sono in contatto con le controparti ucraine della Nato e stanno discutendo di quali siano chiaramente le sfide logistiche qui", ha detto Psaki durante una conferenza stampa, affermando che i colloqui in corso affrontano questioni relative a come gli alleati potrebbero portare aerei da combattimento in Ucraina in modo da non provocare una escalation nel conflitto con la Russia. (Nys)