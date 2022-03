Ucraina: direttore Msc Heusgen, Putin ha perso ogni credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha “perso ogni credibilità” con la guerra di aggressione contro l'Ucraina, per questo non sarà facile giungere a una soluzione diplomatica del conflitto. È quanto affermato dal direttore della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc), l'ambasciatore tedesco Christoph Heusgen, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo il diplomatico a riposo, “anche se si raggiungesse un accordo” tra Ucraina e Russia, “sulla base dell'esperienza passata ci sarebbero seri dubbi sull'affidabilità” di Putin. Per tale motivo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede “giustamente garanzie ferme e assolutamente vincolanti”. Heusgen ha aggiunto di non vedere come la Cina possa essere un “onesto mediatore” tra Russia e Ucraina, dato l'avvicinamento a Mosca che ha intrapreso negli ultimi anni. Tuttavia, Pechino “non vuole essere completamente marginalizzata da Putin”. La Cina teme, infatti, “ripercussioni economiche” dalla guerra in Ucraina che potrebbero “mettere a disagio” il suo governo. Il direttore della Msc ha quindi evidenziato che un embargo sulle forniture di energia dalla Russia potrebbe influire sull'andamento della guerra in Ucraina, seppur con “gravi conseguenze per la Germania”. (segue) (Geb)