Ucraina: direttore Msc Heusgen, Putin ha perso ogni credibilità (2)

- Tuttavia, ha continuato Heusgen, si dovrebbe “tentare di tutto, al di là dell'intervento militare diretto, per fermare Putin e impedirgli di livellare Kiev come ha fatto con Grozny e Aleppo”. Dopo aver definito il presidente russo “criminale di guerra” e “despota”, Heusgen ha dichiarato che, “qualunque sia l'esito di questo conflitto, sappiamo già che Putin ha sbagliato i calcoli”. Qualora il loro Paese venisse occupato dalla Russia, gli ucraini continueranno, infatti, a opporre “una feroce resistenza”. Il direttore della Msc ha quindi sottolineato di non vedere finora segnali del fatto che “la dittatura di Putin” possa essere in pericolo, con il titolare del Cremlino circondato da “yes men” e il popolo russo “molto capace di soffrire”. Tuttavia, “non si deve sottovalutare il potenziale della protesta” in corso in Russia contro la guerra. Per Heusgen, se la situazione economica della Russia peggiora drasticamente e se i suoi caduti in Ucraina aumentano, potrebbe diventare “molto difficile” per Putin mantenere il potere. Il direttore della Msc è stato consigliere diplomatico dell'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e rappresentante permanente della Germania all'Onu. (Geb)