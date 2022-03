Germania: direttore Msc Heusgen, la Cina non sarà mai partner dell'Occidente contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “non sarà mai per l'Occidente un partner che la pensa allo stesso modo nel conflitto con la Russia”: sia Mosca sia Pechino “non condividono le nostre idee sui diritti umani e sul diritto internazionale”. È quanto affermato dal direttore della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc), l'ambasciatore tedesco Christoph Heusgen, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo il diplomatico a riposo, tuttavia, “dovremmo sempre cercare di rimanere in contatto con la Cina e lottare per avere relazioni positive. Abbiamo fatto lo stesso con la Russia”. Allo stesso tempo, ha avvertito Heusgen, “non dobbiamo farci illusioni sulla natura dell'attuale sistema della Cina”. Il governo del presidente cinese Xi Jinping è, infatti, “proprio come quello” del presidente russo Vladimir Putin: Pechino viola sia il diritto internazionale, a Hong Kong e nel Mar Cinese meridionale, sia i diritti umani, con la repressione di uiguri e tibetani. Per Heusgen, il comportamento della Cina è “del tutto inaccettabile” e “non dobbiamo permettere che il mondo venga plasmato secondo queste regole e idee”. Il direttore della Msc è stato consigliere diplomatico dell'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e rappresentante permanente della Germania all'Onu. (Geb)