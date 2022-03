Egitto: ministro Esteri incontra omologhi di Giordania e Iraq, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha incontrato gli omologhi di Giordania e Iraq, rispettivamente Ayman Safadi e Fuad Hussein, a margine della riunione dei capi della diplomazia degli Stai membri della Lega araba. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, in una nota, aggiungendo che l'incontro tripartito ha discusso della situazione internazionale, in particolare della crisi ucraina e delle sue ripercussioni, nonché del coordinamento sulle sfide più importanti in ambito regionale. I ministri hanno anche discusso della cooperazione congiunta nell'ambito del meccanismo tripartito, in particolare nei settori commerciali ed economici di interesse comune e secondo un calendario specifico, ha affermato Hafez. (Cae)