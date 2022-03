Ucraina: Parlamento Ue chiede nuove norme contro "vendita" cittadinanza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo propone nuove norme comuni per far fronte ai problemi legati ai programmi di "cittadinanza e soggiorno in cambio d'investimenti" e fermare la messa in vendita della cittadinanza Ue. Oggi i deputati hanno approvato una relazione d'iniziativa legislativa che invita la Commissione a presentare una proposta entro la fine del suo mandato. Il testo è stato approvato con 595 voti a favore, 12 contrari e 74 astensioni e riguarda l'impegno della Commissione e di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti a limitare l'accesso ai "passaporti d'oro" ai milionari russi con legami con il governo. I programmi di "cittadinanza in cambio d investimenti" (Cbi - Citizenship by investment), che consentono a cittadini di Paesi terzi di acquisire i diritti di cittadinanza in cambio di una somma di denaro, compromettono l'essenza della cittadinanza dell'Ue, secondo gli eurodeputati. Il Parlamento descrive la pratica in atto a Malta, in Bulgaria e a Cipro come "fenomeno di parassitismo", poiché gli Stati membri vendono ciò che non avrebbe mai dovuto diventare una merce. I deputati affermano che alcune domande sono state accettate anche quando non rispettavano i requisiti. Chiedono quindi che tali programmi siano gradualmente eliminati a causa dei rischi che comportano. (segue) (Beb)