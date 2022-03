Ucraina: Parlamento Ue chiede nuove norme contro "vendita" cittadinanza europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur osservando che i programmi di "soggiorno in cambio d'investimenti" (Rbi - Residence by investment) pongono rischi meno gravi, il Parlamento chiede norme Ue per contrastare il riciclaggio di denaro, la corruzione e l'evasione fiscale, prevedendo, tra l'altro "rigorosi controlli dei precedenti personali dei richiedenti" (familiari e origine dei fondi inclusi), controlli obbligatori nelle banche dati dell'Unione e procedure di controllo nei Paesi terzi; "obblighi di comunicazione per gli Stati membri, compreso un sistema di "notifica e consultazione" per consentire agli altri paesi Ue di sollevare obiezioni"; requisiti minimi per i richiedenti di residenza fisica, coinvolgimento attivo minimo, qualità, valore aggiunto e contributo all'economia. Il Parlamento accoglie con favore l'impegno dei Paesi Ue nell'adottare misure che limitino la vendita della cittadinanza ai cittadini russi vicini al governo russo, e chiede di cessare con effetto immediato l'applicazione dei programmi Cbi ed Rbi a tutti i richiedenti russi. I deputati esortano i governi dell'Ue a riesaminare tutte le domande approvate negli ultimi anni e garantire che "nessun russo avente legami finanziari, commerciali o di altro tipo con il regime di Putin conservi i propri diritti di cittadinanza e soggiorno ". Inoltre, chiedono alla Commissione di vietare i programmi Rbi per i cittadini russi soggetti a sanzioni. (segue) (Beb)