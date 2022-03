Ucraina: Parlamento Ue chiede nuove norme contro "vendita" cittadinanza europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati deplorano la mancanza di controlli di sicurezza approfonditi e di procedure di verifica per entrambi i programmi, aggiungendo che non dovrebbe essere possibile presentare più domande successive in diversi Stati membri. I Paesi Ue non dovrebbero basarsi sui controlli svolti da attori non statali. Il Parlamento chiede un prelievo Ue di "una percentuale significativa degli investimenti effettuati (...), fino a quando i 'passaporti d'oro' non saranno gradualmente eliminati e a tempo indeterminato per i 'visti d'oro'". L'Eurocamera chiede inoltre alla Commissione di esercitare pressioni sui Paesi terzi che beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di visto per l'Unione affinché facciano altrettanto. Inoltre, secondo i deputati, il ruolo degli intermediari coinvolti nei programmi Cbi/Rbi non è trasparente e gli stessi non sono chiamati a rispondere delle loro azioni. Si chiede quindi di vietare il loro coinvolgimento nei Cbi e di prevedere "una regolamentazione rigorosa e vincolante" per il loro ruolo nei programmi Rbi che includa delle sanzioni. La Commissione, ora, deve elaborare una proposta legislativa o giustificare la sua decisione di non farlo. (Beb)