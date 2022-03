Rai: M5s, fondamentali audizioni Franco, Giorgetti e Fuortes su RaiWay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come chiesto dal Movimento cinque stelle, oggi durante l'Ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai, il presidente Barachini ha convocato i ministri Franco e Giorgetti, l'amministratore delegato Fuortes ed i vertici di RaiWay per fare luce sul dpcm che autorizza la Rai a ridurre la propria partecipazione in RaiWay fino al limite del 30 per cento, dal 65 per cento attuale. E' urgente far luce sulla scelta di non detenere la maggioranza delle quote di un asset strategico, urgente capire qual è la strategia alla base di tale scelta. Come M5s, non faremo mancare la nostra voce per una decisione che certo non può esser esente dal coinvolgimento delle forze politiche". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai. (Com)