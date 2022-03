© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di Montecitorio segnalano che "gli uffici della Camera dei deputati - su indicazione del presidente Fico - sono in contatto da ieri con le autorità ucraine per organizzare nei prossimi giorni un incontro in videoconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky nell’Aula di Montecitorio". (Rin)