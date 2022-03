Carceri: dopo pandemia più grave la situazione a Roma, la Garante "così lo Stato non cura" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è il problema del vitto e del sopravitto - ha spiegato Stramaccioni -. I pasti sono scarsi ma la stessa ditta eroga anche il sopravitto, ovvero gli alimenti che i detenuti possono comprare in carcere e che hanno costi anche alti. Tra l'altro i detenuti per la permanenza in carcere pagano 120 euro al mese: se hanno una busta paga, perchè sono inseriti in un programma di lavoro in carcere, la somma viene trattenuta; in alternativa quando escono dall'istituto penitenziario si portano dietro un debito di giustizia da onorare". La questione è stata denunciata da Stramaccioni anche alla Corte dei conti. (Rer)