- Le autorità ucraine hanno autorizzato i nazionalisti ad aprire il fuoco contro i civili che tentano di fuggire in Russia, minacciando anche di uccidere i loro parenti che restano in Ucraina. Lo ha dichiarato il capo del Centro di controllo di difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev. "I radicali minacciano anche danni fisici contro coloro che stanno cercando di ricevere assistenza umanitaria", ha aggiunto Mizintsev. Secondo lui, sull'autostrada Sumy-Grayvoron sono presenti due posti di blocco della difesa territoriale ucraina, il cui personale è in divisa civile, armato di armi leggere e bottiglie molotov, con il compito di impedire la fuga dei profughi. "A Kharkiv, i nazionalisti, sotto la minaccia di usare le armi, stanno costringendo i residenti locali ad installare barricate di pneumatici ad ogni incrocio, per impedire ai civili di accedere ai corridoi umanitari", ha denunciato Mizintsev. A suo giudizio, i cittadini ucraini hanno perso la loro "già dubbia fiducia nell'attuale governo, che preferisce ignorare la sofferenza umana". (Rum)