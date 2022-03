Libano: presidente Aoun riceve ministro Affari sociali, focus sui programmi sostegno famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha ricevuto il ministro degli Affari sociali, Hector Hajjar. Lo riporta un comunicato della presidenza libanese. Il ministro ha sottolineato che il pagamento dei bonus destinati alle 150 mila famiglie meno abbienti inizierà la prossima settimana per 150.000 di loro. Il ministro degli Affari sociali ha indicato che grazie alla disponibilità di fondi, ci sarà una nuova possibilità di registrazione per coloro che prima non hanno potuto farlo. Nel quadro dell'ottenimento di fondi per aiutare le famiglie meno abbienti, oggi è previsto un incontro con rappresentanti della Banca mondiale, propedeutico a quello finale previsto il 28 aprile, per ottenere quasi 300 milioni di dollari (circa 271 milioni di euro) per aiutare le restanti 300mila famiglie. Il parlamento libanese ha approvato diversi progetti di legge sull'assistenza sociale alle famiglie svantaggiate. La povertà è aumentata in Libano negli ultimi anni, soprattutto dopo l'ottobre 2019 e l'esplosione nel porto di Beirut nell'agosto 2021. La Banca mondiale, in collaborazione con lo Stato libanese, ha attuato diversi programmi sociali. A giugno 2021, il parlamento libanese ha adottato il progetto della carta di approvvigionamento per le famiglie svantaggiate. Uno strumento che dovrebbe consentire loro di ricevere un importo medio mensile che varierà tra 93,3 e 126 dollari (tra 84,21 e 114,09 euro) al mese per soddisfare le proprie esigenze. (Lib)