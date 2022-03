© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Calabria, Campania e Sicilia i Comuni non presentano abbastanza domande per i fondi asili nido del Pnrr. "I soldi ci sono ma non si usano. Se il problema non fosse risolto presto, sarebbe gravissimo", scrive su Twitter Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell'Università Cattolica.(Rin)