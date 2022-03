Carburanti: Cecchetti (Lega), calendarizzare nostra mozione per stop accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la Lega della Lombardia sostiene la richiesta di calendarizzare il prima possibile la mozione della Lega, primo firmatario il senatore Matteo Salvini, presentata al Senato sul caro energia e in particolare per chiedere al governo un impegno a 'intervenire con una misura di urgenza per sospendere temporaneamente l'esigibilità dell'accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre dell'anno 2019'. Stiamo vivendo una seconda pandemia, energetica, una pandemia mortale per la nostra economia: serve un intervento immediato, sospendiamo le accise". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini premier. (Com)