Cina-India: colloqui su disputa confine, Pechino auspica "soluzione accettabile"

- La Cina auspica che il 15mo ciclo di colloqui militari con l'India possa "ridurre le divergenze" e favorire "una soluzione accettabile" per entrambe le parti in merito al disimpegno lungo la linea di controllo effettivo (Lac). Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, ricordando che l'incontro si terrà venerdì, 11 marzo. Nel corso della conferenza stampa quotidiana, il portavoce ha insistito molto sulla necessità di cooperazione con la controparte indiana, che dovrebbe lavorare con Pechino per riportare le relazioni bilaterali sulla "giusta rotta". Come ribadito dal ministro degli Esteri Wang Yi a inizio settimana, "i due Paesi dovrebbero essere partner nel reciproco sviluppo e non avversari nel reciproco logoramento". La storica disputa di confine tra Pechino e Nuova Delhi non deve turbare la cooperazione bilaterale tra le parti, che dovrebbero gestire le divergenze attraverso il dialogo e la consultazione, aveva precisato Wang in una conferenza stampa convocata a margine della quinta sessione del 13mo Congresso nazionale del popolo (Cnp), la massima istituzione legislativa del Paese. (segue) (Cip)