Trasporti: Marinone (Pd), su ferrovie ex concesse piena sintonia tra Roma e Regione Lazio

- Il provvedimento che riguarda la cessione di rami d'azienda sulle ferrovie ex concesse, Roma-Lido e Roma Viterbo, e che oggi è stato al vaglio delle commissioni congiunte Bilancio e Trasporti, è frutto di un "percorso condiviso pienamente" tra Roma Capitale e Regione Lazio. Così il consigliere del Pd in Campidoglio, Lorenzo Marinone, replica alla capogruppo del M5s Linda Meleo. "Per questo abbiamo approvato e votato in maniera convinta il provvedimento, nel rispetto della decisione presa dalla Regione che ha operato secondo le norme europee e le regole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nessuna contrapposizione dunque, tra la Giunta, la nostra maggioranza e la Regione Lazio, ma piena e totale condivisione per una scelta giusta operata seguendo un iter ineccepibile. Le opposizioni dovrebbero aprire una riflessione interna prima di fare fughe in avanti”, conclude Marinone. (Com)