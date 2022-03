Appalti: Bellanova, testo rafforzato e arricchito da lavoro parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "Quello approdato oggi in quest'Aula è, rispetto a quanto licenziato in sede di Consiglio dei ministri, un testo rafforzato e arricchito dal lavoro parlamentare e dal confronto avuto in questi giorni in commissione Lavori pubblici. Un confronto importante e puntuale, di cui voglio ringraziare i colleghi e la Commissione". Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova nel suo intervento nell'Aula del Senato nel corso della discussione sul testo di legge delega in materia di contratti pubblici. "La parola chiave della legge delega che quest'Aula si accinge ad approvare oggi nel primo passaggio alle Camere è semplificazione, nelle fasi di affidamento ed esecuzione ma anche in quella di pianificazione, programmazione e progettazione", ha sottolineato ancora Bellanova, impegnata per conto del governo a seguire l'iter del disegno di legge delega. "Una parola chiave che molti di noi in questi anni hanno più volte invocato, indicando la semplificazione delle norme in materia di contratti pubblici come driver imprescindibile per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture ed il rilancio dell'attività imprenditoriale del nostro Paese. Oggi a questa parola chiave se ne lega un'altra, altrettanto determinante: sostenibilità. Sostenibilità sociale, ambientale, economica", ha concluso Bellanova.(Rin)