Sicilia: Messina, teatri regionali uniti nella solidarietà per Ucraina

- "Teatri regionali uniti in Sicilia nel segno della solidarietà al popolo ucraino, in fuga da una guerra che non sta risparmiando nemmeno anziani, donne e bambini". L'annuncio in una nota della Regione: "In Italia, nel Sud e specie in Sicilia si è subito attivata la macchina della solidarietà, con ingenti aiuti umanitari già partiti per l'Ucraina, ai quali si sommano le donazioni economiche tramite Croce Rossa o altri canali di associazioni umanitarie. In questo quadro si inserisce l'iniziativa voluta dall'assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, con i Concerti per la Pace Europea, un cartellone di iniziative benefiche per le quali sono stati chiamati ad attivarsi tutti i teatri a partecipazione regionale". (segue) (Ren)