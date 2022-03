Ucraina: consigliere sindaco Mariupol, già 1.300 morti dall'inizio dell'assedio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariupol continua ad essere assediata dall'esercito russo, che tiene in ostaggio centinaia di migliaia di persone, sono già 1.300 le vittime dall'inizio di questo "genocidio". Lo ha affermato il consigliere del sindaco di Mariupol, Petr Andryushchenko, citato dalla versione ucraina dell'agenzia di stampa "Rbk". "Inoltre, gli occupanti hanno iniziato a utilizzare attivamente i bombardamenti aerei. L'obiettivo della completa distruzione della città non viene più celato", ha aggiunto il consigliere del sindaco. Quanto ai corridoi umanitari, i residenti della città attendono almeno una conferma condizionale del regime del cessate il fuoco. "L'attesa è la cosa più difficile, è infinitamente difficile nell'attuale situazione critica. Ma non c'è ancora un'alternativa", ha spiegato Andryushchenko. (Res)