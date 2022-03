Olimpiadi 2026: Erba (M5s), carenze su pianificazione lavori, nessun aggiornamento nelle commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le Olimpiadi 2026 siamo già ora in forte ritardo e rischiamo un’altra pessima figura internazionale. Regione Lombardia mostra ancora forti carenze nella pianificazione e sul controllo dell’avanzamento dei lavori. Oggi il Presidente Fontana lo ammette tra le righe ma scarica le colpe su Roma. La realtà è che da mesi non c'è nessun aggiornamento nelle commissioni competenti, ancora peggio, sul fronte della sostenibilità e del reimpiego delle infrastrutture nel post evento, infatti, non abbiamo avuto nessuna indicazione, seppur sin dall’inizio abbiamo chiesto rassicurazioni a riguardo". Lo afferma in una nota Raffaele Erba consigliere regionale M5S in Lombardia. "Sul fronte emissioni di CO2 abbiamo molto timore, soprattutto da quando in Consiglio sono state bocciate le nostre proposte su Olimpiadi carbon neutral ed è assurdo che proprio uno degli impegni principali, che hanno pesato nell’assegnazione dell’evento e che poteva rappresentare un messaggio importante, ora sia messo da parte. Il pericolo, infine, che questo stallo possa tradursi in problematiche legate al tema legalità. Rischio che deve essere scongiurato ad ogni costo, onde evitare amare sorprese" conclude il consigliere pentastellato. (Com)