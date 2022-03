Cannabis: M5s, con esame emendamenti al via ultima fase lavori commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia osservano: "Con l’avvio dell’esame degli emendamenti al testo Perantoni siamo entrati nell’ultima fase dei lavori di commissione sulla proposta di legge per l'autocoltivazione della cannabis. Attendiamo le valutazioni del governo sugli emendamenti per riprendere, già nella prossima settimana, i lavori su un testo verso cui i cittadini hanno dimostrato di avere grandi aspettative". I parlamentari aggiungono in una nota: "La normativa sulla cannabis deve essere positivamente aggiornata per dare una concreta risposta alle istanze degli italiani che, con una massiccia raccolta firme per il referendum poi bocciato dalla Corte costituzionale, hanno dimostrato un marcato interesse sul tema. Con la proposta Perantoni, che prevede la coltivazione domestica di 4 piante di marijuana, e fermi restando alcuni rigidi paletti, prevediamo tra l’altro di dare un valido sostegno alle persone che fanno un uso terapeutico della cannabis e che, purtroppo, considerata la difficoltà di reperire tale sostanza nelle farmacie, sono spesso costrette a cercare canali alternativi con tutti i rischi e i costi che questo comporta". (Com)