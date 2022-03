Spagna: ministra Difesa Robles, disponibili a fornire altre armi all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è disponibile ad inviare altre armi all'Ucraina per affrontare l'invasione da parte della Russia. Lo ha affermato la ministra delle Difesa, Margarita Robles, sottolineando la "solidarietà" del governo di Madrid verso Kiev di fronte all'attacco perpetrato dal presidente russo, Vladimir Putin. Lo scorso fine settimana, la Spagna ha inviato al confine con l'Ucraina a bordo di quattro aerei dell'esercito 1.370 lanciagranate anticarro, 700 mila cartucce per fucili e mitragliatrici, mitragliatrici leggere. "I cittadini ci stanno dando un esempio di solidarietà con il popolo ucraino e spero che tutti i partiti facciano lo stesso", ha detto Robles dopo che il Partito popolare ha accusato l'esecutivo di "usare la guerra" per giustificare l'aumento dell'inflazione e dell'energia. "Oggi siamo tutti Ucraina, il dolore degli ucraini è il nostro dolore", ha detto la ministra della Difesa spagnola, ricordando che la Russia è una potenza nucleare e questa aggressione merita la "condanna" di tutti gli attori internazionali.. "L'Ucraina, il suo popolo, l'Europa e il mondo intero stanno combattendo per un mondo pacifico, nella coesistenza, difendendo i valori di libertà, pluralità, democrazia e stato di diritto che condividiamo nell'Ue e nella Nato come l'unica via possibile per la pace nel mondo", ha rimarcato Robles. (Spm)