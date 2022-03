Difesa: stampa Slovenia, Lubiana potrebbe inviare 100 soldati per forze Nato in Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Slovenia potrebbe contribuire con 100 soldati a un nuovo gruppo tattico della Nato in Slovacchia. Lo riferisce la stampa slovena, precisando che la nuova formazione militare è stata approvata dal governo di Bratislava ma deve ottenere ancora il via libera del Parlamento slovacco. Il nuovo gruppo tattico dovrebbe comprendere 2.100 soldati e potrebbe cominciare le attività il 15 marzo. L'ambasciatore slovacco nel Regno Unito ed ex ministro della Difesa Robert Ondrejcsak ha scritto oggi su Twitter che la formazione militare comprenderebbe sei alleati della Nato: la Repubblica Ceca con 600 uomini, Germania (700), Paesi Bassi (200), Usa (400), Slovenia (100), Polonia (100). In precedenza il ministro della Difesa sloveno Matej Tonin ha affermato che Lubiana è pronta a sostenere l'adesione dell'Ucraina all'Ue e rafforzare la presenza delle Forze armate slovene sul fianco orientale della Nato. Il governo sloveno non ha ancora deciso in merito, secondo il sito "Zurnal 24", ma si prevede che anche il Parlamento sarà coinvolto nel processo decisionale. La procedura non è stata ancora completata e la decisione finale sul numero dei soldati non è stata ancora presa, ha spiegato il ministero della Difesa sloveno alla stampa locale. (Seb)