- I nazionalisti ucraini hanno commesso una provocazione estremamente pericolosa: hanno attaccato le strutture della rete elettrica che forniscono energia alla centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha affermato il viceministro della Difesa russo, Nikolaj Pankov, in un briefing, aggiungendo che gli specialisti russi hanno adottato misure tempestive per passare a generatori diesel di riserva. "Al momento, la parte ucraina sta evitando di organizzare qualsiasi lavoro di riparazione e ripristino in ogni modo possibile", ha dichiarato Pankov, sottolineando che ciò conferma ancora una volta la natura "assolutamente intenzionale e provocatoria delle azioni dei nazionalisti". (Rum)