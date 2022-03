Ucraina: Rizzoli, Lombardia protagonista in solidarietà, centri formazione disponibili ad accogliere rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lombardia protagonista nella gara di solidarietà a favore della popolazione ucraina. L'assessore regionale alla formazione e lavoro Melania Rizzoli in un collegamento video pubblicato sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie online ha ribadito la disponibilità "raccolta in soli due giorni" dei Centri di Formazione Professionale della Lombardia per ospitare rifugiati Ucraini. Sono a Sondalo (So) 48 posti, Casargo (Lc) 43 posti, Vertemate con Minoprio (Co) 40 posti, Botticino e Ponte di Legno (Bs) 56 posti. Quattro tra questi garantiranno anche il vitto. "Ringrazio il mondo della Formazione professionale lombarda - commenta l'assessore Rizzoli - che senza esitazione si è mobilitato strutture per accogliere i rifugiati che scappano da questa orribile guerra". "Chiedo a tutti - aggiunge - gli enti che dovessero avere anche se pur minime disponibilità, di mettersi in contatto con Regione Lombardia affinché si possa incrementare la nostra ospitalità". (Com)