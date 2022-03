Sanità: l'ospedale dei bambini Buzzi di Milano inaugura due stanze di rianimazione pediatrica grazie ad Aramco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ospedale dei bambini Buzzi di Milano inaugura due stanze di terapia intensiva pediatrica grazie al prezioso contributo di Aramco, leader mondiale nel settore dell'energia integrata e della chimica. Così l’ospedale pediatrico di Milano raggiunge l'obiettivo di aumentare il numero dei posti letto di terapia intensiva (da 6 a 8) per trattare bambini in condizioni critiche. Ogni letto di terapia intensiva permette di trattare circa 70 bambini all'anno. Fondazione Buzzi, grazie alla donazione di 350 mila euro di Aramco, in piena pandemia ha potuto agire rapidamente fornendo sostegno all'Ospedale Buzzi per affrontare l'emergenza sanitaria con l'acquisto di attrezzature essenziali, come ventilatori di terapia intensiva e monitor multi-parametrici. Ma non solo. Questa generosa cifra ha anche coperto le spese per realizzare due stanze di terapia intensiva pediatrica dell'Ospedale che in quel momento aveva solo sei posti letto di terapia intensiva. In questo modo, creando percorsi diversi per i malati Covid e quelli con altre patologie, la Terapia Intensiva Pediatrica Buzzi è riuscita nei mesi della pandemia a occuparsi, oltre che di alcuni pazienti adulti affetti da Covid giunti da altri ospedali, anche di piccoli pazienti (345 bambini, di cui 38 con Covid nel 2020 e 419 di cui 30 con Covid nel 2021), tutti con grave insufficienza respiratoria e cardiologica che necessitavano di essere ventilati artificialmente. Nessun piccolo paziente è stato trascurato, tralasciato, respinto. Le due stanze di terapia intensiva donate da Aramco, provviste di monitor multi-paramedico, centralina di controllo, ventilatori, apparecchio per dialisi, ecografi e altri strumenti specialistici per seguire e curare in ogni istante il bambino, verranno traslocate nel Nuovo Grande Buzzi e serviranno da esempio per le altre unità di terapia intensiva che saranno create, in tutto 12: stanze singole, con finestre e bagno privato, in grado di ospitare i genitori, caratterizzate, sì, da strumentazioni di alta tecnologia, ma allo stesso tempo accoglienti e a misura di bambino. (segue) (Com)