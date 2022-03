Sanità: l'ospedale dei bambini Buzzi di Milano inaugura due stanze di rianimazione pediatrica grazie ad Aramco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decorazioni luminose di Coo'ee, agenzia di comunicazione, autrice della campagna AssenzaDiGravità, che si mimetizzano con le braccia delle strumentazioni-robot, le trasformerà in piccole astronavi che accompagnano il bambino nel suo "viaggio" nell'universo. Il presidente di Fondazione Buzzi, Stefano Simontacchi dichiara: "Siamo orgogliosi di inaugurare questi due nuovi letti di Rianimazione Pediatrica, un traguardo che rientra nel progetto più ampio del Nuovo e Grande Buzzi e che contribuisce a rendere l'Ospedale Buzzi un polo di eccellenza delle cure pediatriche. Milano è stata una delle città più colpite da quella che si è rivelata una grave e imprevedibile emergenza sanitaria mondiale. E anche il sostegno di Aramco ci ha aiutato a superare la crisi. Molte nuove sfide ci attendono perché Milano e la Lombardia abbiano un hub pediatrico di standard internazionale: nuove sale di chirurgia robotica e immersiva, ricerca genomica e tanto altro. Non ci fermeremo fino a che ogni bambino non avrà finalmente una adeguata cura pediatrica". "Sostenere le comunità in cui operiamo è di grande importanza per noi, soprattutto quando si tratta di cause straordinarie come l'assistenza pediatrica” afferma il presidente e ceo di Aramco Europe, Ahmed Alkhunain. “Per Aramco questo significa essere un cittadino globale e impegnarsi nel fare la differenza in diversi luoghi compresa l'Europa, dove portiamo avanti molti progetti che sostengono quelli che riteniamo essere i nostri pilastri fondamentali, le persone e il pianeta. La pandemia è stato un momento difficile per molte organizzazioni e vorrei lodare l'eccellente lavoro che l'ospedale Buzzi ha intrapreso per supportare sua comunità dandoci l'opportunità di sostenerla". "Siamo grati ad Aramco e a Fondazione Buzzi per il sostegno che, nel momento più critico della pandemia, hanno scelto di rivolgere alla nostra Terapia Intensiva Pediatrica”. dichiara Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli Sacco. (segue) (Com)