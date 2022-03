Sanità: l'ospedale dei bambini Buzzi di Milano inaugura due stanze di rianimazione pediatrica grazie ad Aramco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo contesto tengo a sottolineare l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, fondamentale per la realizzazione di strutture in grado di rispondere oggi e negli anni a venire alle esigenze dei cittadini. Tale sinergia è stata fondamentale soprattutto durante l'emergenza sanitaria, poiché ci ha permesso di agire rapidamente, acquistando attrezzature essenziali e realizzando ambienti e strutture adatte alle esigenze di questo particolare periodo”. La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, dichiara: "L'Ospedale dei bambini Buzzi del Fatebenefratelli Sacco è da sempre un fiore all'occhiello e un punto di riferimento per le cure pediatriche a Milano e in Lombardia. Grazie a questo nuovo investimento, sostenuto dalla generosità di Aramco che ringrazio, potenzia la sua offerta e rinnova il suo impegno per esserlo sempre più nel futuro con un'assistenza non solo di qualità ma anche innovativa." (Com)