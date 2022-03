Milano: De Corato, arresti di spacciatori Certosa, Sempione e Garibaldi confermano dati Direzione centrale antidroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mercato della droga e il controllo delle piazze di spaccio è sempre più in mano alla criminalità straniera". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia commentando la notizia dell'arresto di 11 persone, di 10 indagate e del sequestro di 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti e di circa 10mila euro in contanti. "Il mio ringraziamento - aggiunge l'assessore - va ancora una volta alla polizia di Stato che, grazie ad un'indagine complessa, è riuscita ad arrestare gli spacciatori che controllavano le zone di Certosa, Sempione e Garibaldi. Oltre a questi arresti la Polfer ha fermato anche due gambiani per il medesimo reato in stazione centrale e al passante ferroviario Lancetti". "Questi arresti - evidenzia De Corato - confermano quanto aveva rilevato la Direzione centrale per i servizi antidroga nel rapporto 2021. In quella relazione si sottolineava come nel 2020 in Lombardia, nonostante la pandemia, i quantitativi di sostanze sequestrate fossero aumentati del 18,01 per cento rispetto all'anno precedente (passando da 2.090,88 chili del 2019 a 2.467,46 chili del 2020). In quel documento si sottolineava anche come nella nostra regione la nazionalità predominante in quel tipo di reato fosse quella marocchina con 770 persone denunciate, seguita da quella albanese (334 persone denunciate), gambiana (260 persone denunciate), tunisina (162 denunce) ed egiziana (151 denunce). Tendenza confermata anche per la città metropolitana di Milano, in cui dominano i marocchini con 338 denunce e a seguire i gambiani (226), gli albanesi (141), gli egiziani (138) e i tunisini (67). Si pensi, a titolo esemplificativo, che dei 1.250 gambiani residenti a Milano e provincia (dati Istat) il 18 per cento ha una denuncia per spaccio". "È del tutto evidente - conclude l'assessore - che questa manovalanza spregiudicata è legata direttamente al fenomeno della clandestinità e che fino a quando quest'ultima continuerà ad avere modo di esistere sarà impossibile debellare il narcotraffico perché vi saranno sempre uomini da poter mettere nelle piazze". (Com)