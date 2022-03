Trasporti: Carpano (CC), assessore Roma porta avanti interessi Regione Lazio e non cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla delibera che trasferisce rami di aziende della Roma-Lido e della Roma-Viterbo dal Campidoglio alla Regione Lazio "le risposte scomposte date oggi in commissione congiunta Bilancio e Trasporti dall'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, dimostrano ancora una volta come l'esponente del Pd sia stato inserito in giunta col chiaro intento di portare avanti la politica del presidente Zingaretti, a discapito degli interessi della città di Roma". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Francesco Carpano. "Domani spiegheremo in Aula i motivi per cui la lista Civica Calenda voterà contro la proposta di delibera, che è arrivata peraltro fuori tempo massimo all'esame delle commissioni competenti - aggiunge -. Oggi ci dispiace aver dovuto ascoltare i toni di scherno con cui Patanè si è rivolto ai consiglieri di opposizione, palesando che una Roma-Lido di proprietà del Comune sarebbe l'ideale ma, nonostante questa ammissione, il Campidoglio non farà nulla per raggiungere l'obiettivo. Di fatto, Patanè ha ammesso che il Comune farà quello che vuole la Regione e non quello che servirebbe ai pendolari romani", conclude Carpano.(Com)