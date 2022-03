Ucraina: assistenza sanitaria gratuita a tutti i profughi con patologie acute o croniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia si sta adoperando per accogliere, assistere e sostenere i profughi provenienti dall'Ucraina, nel rispetto delle indicazioni del Governo centrale, con un'azione coordinata di protezione civile e Prefettura e con il coinvolgimento di tutti gli enti del servizio sanitario regionale". Lo comunicano il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente e assessore welfare Letizia Moratti ricordando che proprio oggi è stato firmato il decreto che prevede l'istituzione di un 'Comitato esecutivo per l'emergenza ucraina' coordinato da Guido Bertolaso. L'assistenza sanitaria - comunica Regione Lombardia - è garantita gratuitamente a tutti i profughi ucraini che abbiano necessità sanitarie per patologie acute o croniche. "Entro 48 ore dall'ingresso in Italia, è necessario effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2. In caso di tampone negativo, per i maggiori di 6 anni, è obbligatorio indossare una mascherina ffp2 per 5 giorni. In caso di tampone positivo si applica l'isolamento obbligatorio", riporta la nota. "Pertanto, i cittadini ucraini arrivati in Lombardia, assistiti dalle associazioni e dalle famiglie che li ospitano, sono invitati a consultare tempestivamente i siti web delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats) di riferimento per verificare i centri del territorio dedicati all'emergenza Ucraina", conclude il comunicato. (Com)