Germania: Scholz, impossibile boicottaggio immediato forniture energia da Russia a Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale non vede “alcuna possibilità per un boicottaggio immediato delle forniture di energia dalla Russia” all'Europa, sull'esempio di quello deciso dagli Stati Uniti nel quadro delle sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, che ha incontrato oggi a Berlino. Il capo dell'esecutivo tedesco ha osservato che gli Usa, diversamente dall'Europa nel suo insieme, sono un Paese esportatore di idrocarburi. Per tale motivo, ha evidenziato Scholz, quanto l'Europa può fare al fine di sanzionare la Russia è “diverso”. Il cancelliere ha aggiunto che, se i rapporti economici tedesco-russi “non funzioneranno più come negli anni passati”, la Germania dovrà far fronte a “sfide nel breve periodo” da superare. Al riguardo, Scholz ha sottolineato di aver discusso già a dicembre del 2021 con le parti interessate sulla necessità di prepararsi a questa situazione, avvertendo allora che “sarebbe stata complicata”. Il lavoro a tal fine “è già iniziato”, ha infine affermato il cancelliere tedesco. (Geb)