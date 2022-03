Fisco: Gusmeroli (Lega), su catasto no a valore di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Draghi "sostiene che sul catasto occorra trasparenza. Ma l'accatastamento delle case abusive, la creazione delle microzone, per evitare case accatastate in misura ridotta in centro, sono già possibili in base alle attuali leggi e l'emendamento della Lega e degli alleati di centro destra, respinto dal governo, rafforzava questa strada". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità Fisco del partito, che aggiunge: "Applicare il valore di mercato, però, significherà aumentare le tasse a tutti quelli che già pagano, incidendo anche negativamente su tutto ciò che richiede l'Isee, su cui conta anche la prima casa. C'è il serio rischio per molte famiglie di veder crescere tariffe dell'asilo, scuolabus, mensa, assistenza domiciliare e molto altro".(Com)