Covid: nel Lazio 5.642 nuovi casi con 2.540 contagi a Roma, 13 decessi e quasi 60 mila test (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma è attivo da questa mattina anche l’Hub di Ostiense che insieme a quello di Termini è il secondo polo attivo nella Capitale dedicato a cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 2 mila tessere Straniero temporaneamente presente (Stp). Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel Lazio è stata superata quota 13 milioni e 290 mila vaccini complessivi, con oltre 3,8 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l'80 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39 per cento. (Rer)