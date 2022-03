Spagna: già accolti oltre 1.000 profughi ucraini in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna sta già ospitando oltre 1.000 cittadini ucraini in fuga dalla guerra nel sistema di accoglienza del Paese. Lo ha reso noto oggi il sottosegretario di Stato per le Migrazioni, Jesús Javier Perea, durante un evento presso la sede della Federazione spagnola dei comuni e delle province (Femp) per mostrare l'impegno locale per l'Ucraina e presentare il piano di accoglienza dei profughi ucraini dispone al momento di circa 12 mila posti letto, ma c'è la volontà da parte del governo e degli enti locali di ampliare questo numero. "La solidarietà deve essere incanalata", ha sottolineato Perea, facendo allo stesso tempo un "appello a combinare il cuore con la testa quando si tratta di lanciare operazioni di trasferimento". Per il sottosegretario, infatti, l'obiettivo prioritario è quello di fornire una risposta che sia "il più coordinata possibile" in modo che tutta la solidarietà dimostrata dalla Spagna "non si perda nel limbo dell'azione non organizzata". In merito all'accoglienza da parte dei privati cittadini, il sottosegretario di Stato per la Migrazioni ha evidenziato che nei servizi sociali comunali c'è una "reale conoscenza" delle famiglie e si pone, dunque, la necessità di verificare la loro idoneità. (Spm)