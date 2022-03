Italia-Sudafrica: diritti Lgbtqi+, conclusa missione dell'inviato speciale italiano Petri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale italiano per i diritti umani delle persone Lgbtqi+, Fabrizio Petri, ha terminato oggi la sua missione di tre giorni in Sudafrica, dove ha incontrato rappresentanti politici, delle istituzioni e della società civile, con l'obiettivo di intensificare e promuovere la cooperazione e il dialogo tra Italia e Sudafrica sulla tutela dei diritti umani delle persone Lgbtqi+. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "Si è trattato di una visita estremamente positiva, che ha permesso di stabilire i primi contatti con il Governo e la comunità Lgbtqi+ sudafricani, per scambiare informazioni e buone pratiche e gettare le basi di una collaborazione con l'Italia sui diritti delle persone Lgbtqi+", ha commentato l'inviato speciale. La visita è iniziata con il proficuo incontro con il direttore generale per i diritti umani al ministero degli Affari esteri sudafricano, Francis Moloi, con cui ha discusso lo stato dell'arte e l'impegno dei due Paesi, a livello nazionale e multilaterale, a sostegno dei diritti umani delle persone Lgbtqi+, seguito dal colloquio con il direttore del Centro per i diritti umani dell'Università di Pretoria Frans Viljoen. In una riunione di ampio respiro alla residenza dell'ambasciatore d'Italia, Paolo Cuculi, Petri ha dialogato con i rappresentanti di alcune delle principali Ong sudafricane in materia di diritti umani delle persone Lgbtqi+. (segue) (Com)