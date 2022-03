Italia-Sudafrica: diritti Lgbtqi+, conclusa missione dell'inviato speciale italiano Petri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo giorno di missione, l'inviato speciale ha avuto un utile colloquio col presidente della Commissione per i diritti umani (Sahrc), Bongani Christopher Majola, a cui è seguito l'incontro con Toni Kruger-Ayebazibwe, direttore esecutivo di Global Interfaith Network, organizzazione che crea spazi sicuri per le persone di fede di tutti gli orientamenti sessuali, identità ed espressioni di genere. Successivamente Petri ha potuto visitare la Corte di Johannesburg e incontrare il rettore dell'Università di Stellenbosch ed ex giudice costituzionale, Edwin Cameron. Oggi l'inviato della Farnesina, a Città del Capo, ha innanzitutto incontrato il presidente del Parlamento della provincia del Capo occidentale, Masizole Mnqasela, e il vicepresidente Beverley Schaefer, e a seguire gli esponenti parlamentari del principale partito di opposizione, Alleanza Democratica. La missione si è conclusa con il colloquio con l'imam Muhsin Hendricks, molto attivo nella lotta per il riconoscimento degli uomini e delle donne omosessuali tramite la sua congregazione. (Com)