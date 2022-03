Cittadinanza: Polverini (FI), ok testo approvato in Commissione, lavoreremo per migliorarlo ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Sono orgogliosa di aver contribuito con la mia proposta di legge n. 717 ad un percorso che porti i bambini stranieri cresciuti in Italia, che hanno studiato nelle nostre scuole, il diritto a diventare cittadini italiani. La loro scelta sarà legata non soltanto a requisiti formali, come lo status di immigrati regolari per loro e le loro famiglie e il compimento di un regolare ciclo di studi, ma anche ad altri sostanziali, come un comportamento corretto e una adesione profonda e sentita ai nostri valori e al nostro stile di vita. Per questo sono grata al presidente Berlusconi, al presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli e al capogruppo in commissione Affari costituzionali di Montecitorio Carlo Sarro, per aver dimostrato di credere nei valori di Forza Italia come la libertà, la democrazia, la legge, nel rispetto dei diritti della donna, di tutte le etnie e confessioni religiose. Il testo base del relatore Brescia approvato oggi in Commissione va nella direzione da me auspicata e pertanto sono soddisfatta e lavorerò insieme al mio gruppo per migliorarlo nel corso dell'iter parlamentare". Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia, Renata Polverini. (Com)