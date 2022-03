Lavoro: Fedriga, confronto con sindacati fondamentale per crescita Fvg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione con i sindacati è stata fondamentale per superare i momenti più difficili della pandemia e lo sarà altrettanto anche per progettare insieme il futuro della Regione. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi ha preso parte ai lavori del congresso della Cisl regionale a San Vito al Tagliamento. "Nel periodo della pandemia, grazie anche al supporto e sostegno della Cisl, abbiamo lavorato insieme per affrontare l’emergenza economica che rischiava di mettere in ginocchio il nostro territorio", ha detto Fedriga. Il presidente della Regione ha ricordato la collaborazione messa in atto per aiutare le imprese, con il varo di un pacchetto da 80 milioni di euro a sostegno delle attività produttive: "Con lo stesso metodo del dialogo abbiamo affrontato e superato un'altra grande emergenza, quella sanitaria, che ha visto gli operatori lavorare senza sosta nella lotta al coronavirus". (segue) (Frt)