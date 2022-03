Lavoro: Fedriga, confronto con sindacati fondamentale per crescita Fvg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fedriga ha rammentato anche il confronto su una serie di provvedimenti, come la legge Sviluppo impresa e le norme sulla famiglia. "Questo è un modo positivo di agire per la costruzione della Regione del futuro; sui grandi temi questa unità di intenti ha favorito e aiuterà la nostra crescita a livello nazionale e internazionale, perché quando una comunità si muove insieme i risultati non tardano a venire", ha spiegato. Parlando dell’attuale crisi energetica, Fedriga ha sostenuto la necessità di un duplice intervento a livello europeo: uno immediato, per calmierare i costi e consentire alle imprese di non rallentare le attività produttive, e uno di lungo periodo per rendere il Paese autosufficiente. "Se non sarà così, saremo sempre sotto ricatto dei Paesi 'terzi' quando decidono di chiudere i rubinetti, rischiando di mettere in ginocchio un intero sistema produttivo comunitario", ha concluso. (Frt)