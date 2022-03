Filippine: Duterte, mio successore rispetti accordi con la Cina o rischierà una guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro presidente delle Filippine dovrà onorare gli accordi con la Cina sull’esplorazione congiunta di risorse energetiche nelle aree contese del Mar Cinese Meridionale, o rischierà una guerra con Pechino. Lo ha dichiarato oggi l’attuale capo dello Stato, Rodrigo Duterte, in un discorso televisivo preregistrato. “Qualcuno dalla Cina, non dirò chi, mi ha ricordato che abbiamo già un accordo” sullo sviluppo congiunto della Reed Bank, ha rivelato Duterte facendo riferimento a un atollo che si trova in un’area contestata del Mar Cinese Meridionale. Nel 2016 un tribunale arbitrario internazionale ha in realtà respinto le rivendicazioni di Pechino su Reed Bank, che ricade nella zona economica esclusiva (Zee) di Manila. L’atollo è situato a 85 miglia nautiche dall’isola filippina di Palawan e a 595 miglia nautiche dal territorio cinese, ovvero dall’isola di Hainan. La Repubblica popolare, tuttavia, non ha mai accettato la sentenza del tribunale internazionale. (segue) (Fim)