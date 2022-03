Filippine: Duterte, mio successore rispetti accordi con la Cina o rischierà una guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel novembre del 2018, in occasione di una visita del presidente cinese Xi Jinping a Manila, i due governi hanno firmato un “Protocollo di cooperazione sullo sviluppo di idrocarburi tra Filippine e Cina”, stabilendo l’istituzione di commissioni di lavoro congiunto per l’esplorazione delle risorse energetiche. Tuttavia, non si è mai arrivati alla firma di un accordo sulla sovranità dell’area, che avrebbe dovuto essere siglato entro il novembre del 2019. Dello stesso protocollo d’intesa non sono mai stati pubblicati i dettagli. Nel suo intervento odierno, Duterte ha garantito che la sua amministrazione, in carica fino al prossimo 30 giugno, onorerà l’impegno con la Cina. E ha rivelato di aver avuto contatti con “una persona in Cina”. “Se manderete soldati, anche noi manderemo soldati”, gli avrebbe detto l’interlocutore cinese. Si tratta, secondo il presidente filippino, di uno scenario da evitare. (segue) (Fim)