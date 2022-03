Filippine: Duterte, mio successore rispetti accordi con la Cina o rischierà una guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sarà una guerra qui, una guerra in Ucraina, poi c’è Taiwan che la Cina vuole riprendersi. Ci sono tante aree che possono esplodere. Non abbiamo bisogno di combattere per questo”, ha affermato Duterte, cui la Costituzione impedisce di candidarsi per un nuovo mandato alla guida del Paese e che negli ultimi mesi è stato duramente criticato in patria per un atteggiamento ritenuto troppo accondiscendente nei confronti di Pechino. Secondo il leader filippino, “la prossima amministrazione dovrà solo seguire gli accordi che abbiamo preso”. “Se cambierà qualcosa, ci saranno grossi rischi”, ha aggiunto. Le parole di Duterte giungono mentre s’infiamma la campagna elettorale per le presidenziali, con l’ex senatore Ferdinand “Bongbong” Marcos, figlio dell’omonimo dittatore filippino, considerato il grande favorito. Ad affiancarlo come vice dovrebbe essere Sara Duterte, figlia dell’attuale presidente. Secondo gli osservatori, Marcos dovrebbe seguire le politiche filo-cinesi del suo predecessore, anche in considerazione dei forti legami con Pechino che erano stati stretti da suo padre. (Fim)