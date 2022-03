Camera: domani audizione su strumenti finanziari derivati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 10 marzo, alle 8.30, presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge il seguito dell'audizione del direttore generale del dipartimento del tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessandro Rivera, sull'operatività dell'amministrazione centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa della Camera - viene trasmesso in diretta webtv (Com)