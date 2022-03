Taiwan: rapporto governo esclude attacco dalla Cina prima del Congresso del Partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina considera prioritario garantire la stabilità dell'ambiente domestico e internazionale prima del 20mo Congresso nazionale del Partito e dunque "non alimenterà le tensioni a breve termine" con Taiwan. È quanto si legge in un rapporto sulle implicazioni della guerra in Ucraina per la sicurezza di Taipei, presentato al parlamento dal Consiglio per gli affari continentali (Mac). L'agenzia governativa incaricata di gestire i rapporti con la Repubblica popolare ritiene improbabile che la leadership di Pechino si lanci nell'avventura militare prima del prossimo autunno, quando il Congresso potrebbe riconfermare Xi Jinping per un terzo mandato presidenziale. Il governo di Taipei prende così le distanze dalle ipotesi avanzate da diversi osservatori e politici internazionali, secondo cui la crisi in Europa orientale potrebbe agevolare Pechino nell'annessione. La stessa presidente Tsai Ing-wen ha respinto i parallelismi spesso tracciati tra i due dossier, definendo "ingiusto" il paragone tra l'invasione russa e le minacce mosse a Taipei dalla Cina. Le due questioni sono "fondamentalmente differenti" e le "forze ostili" all'estero potrebbero seminare il panico tra gli abitanti accomunando le sorti dei due Paesi, ha detto Tsai citata dall'emittente "Radio Taiwan International". (segue) (Cip)