Taiwan: rapporto governo esclude attacco dalla Cina prima del Congresso del Partito (2)

Ciononostante, Tsai ha rafforzato il livello d'allerta richiedendo l'istituzione di una "squadra di risposta alla crisi in Ucraina", con lo scopo di prevenire conseguenze negative per la stabilità geopolitica e finanziaria nello Stretto. Il gruppo monitora – in collaborazione con altri Paesi – l'impatto della crisi sui prezzi delle materie prime, sui mercati azionari e su altre questioni relative all'ambito finanziario. Al contempo, le Forze armate sono state incaricate di vigilare sulle attività militari nell'Indo-Pacifico e di incrementare la prontezza al combattimento nell'eventualità di un attacco da parte cinese. Per incrementare la propria capacità di risposta ad un'eventuale offensiva su larga scala, il parlamento ha approvato a gennaio un bilancio extra per la difesa da 8,55 miliardi di dollari, finalizzato all'acquisto di missili e navi con cui contrastare l'aggressività militare del gigante asiatico. La proposta è stata sostenuta da tutti i 113 deputati dei quattro gruppi parlamentari. "L'approvazione del bilancio mostra alla comunità internazionale che Taiwan è seriamente intenzionata a difendersi e che lo sforzo gode di un ampio sostegno pubblico", hanno detto i legislatori del Partito progressista democratico (Ppd), che attualmente riveste la maggioranza in parlamento. Posizione condivisa anche dai membri della forza conservatrice all'opposizione, il Kuomintang (Kmt), che ha posto l'accento sull'oculata gestione dei fondi. Il ministero della Difesa dovrà presentare ogni anno una relazione al parlamento sullo stato delle acquisizioni.