Ucraina: Cremlino, Putin e Scholz discutono aspetti umanitari nel Paese

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ed il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, hanno discusso al telefono degli aspetti umanitari della situazione in Ucraina e nelle repubbliche separatiste del Donbass. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino in una nota. Inoltre Putin ha informato Scholz delle misure per organizzare corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili dalle aree degli scontri e dei "tentativi dei militanti di impedire l'evacuazione in sicurezza dei cittadini". Le parti hanno concordato di proseguire i contatti a vari livelli. (Rum)